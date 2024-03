Pasqua con l’ombrello: a rischio le grigliate, ecco i programmi dei piacentini

Una Pasqua con l’ombrello quella che si prospetta per il fine settimana. A Piacenza il maltempo degli ultimi giorni ha portato i cittadini a scelte più autunnali, mettendo a rischio la classica grigliata di Pasquetta, prediligendo gite in compagnia e pranzi in famiglia, all’insegna dei prodotti tipici del territorio.

Feste all’insegna della convivialità

“Mangiare, bere è scontato. Perché sappiamo bene che a Piacenza prima di tutto si mangia – ha spiegato Francesca, introducendo i suoi programmi per le feste – purtroppo il maltempo ha rovinato i piani di tutti e con gli amici dovremmo inventarci qualcosa. Parola d’ordine sicuramente creatività”.

Turisti in città

Cibo e tradizione sono gli ingredienti che partecipano anche a richiamare sempre più l’attenzione da parte dei turisti. Come nel caso della coppia, arrivata dalla Germania, che ha scelto Piacenza per le festività pasquali: “Gireremo la città a piedi, visiteremo i diversi monumenti, come il Duomo”.