Chiusura mensa Caritas di Piacenza, il vescovo: “Non dare per scontati i luoghi”

“La chiusura della mensa della Caritas ha fatto capire alla città che non bisogna dare per scontati i luoghi dove si esprime una vicinanza ai più bisognosi, ma anche che la povertà è una complessità che va affrontata e governata da parte di tutti”. Così, durante i tradizionali auguri pasquali rivolti alla cittadinanza, monsignor Adriano Cevolotto, vescovo della diocesi di Piacenza e Bobbio, ha commentato la sospensione della mensa in via San Vincenzo in seguito a gravi episodi di insicurezza. Il servizio per i senzatetto e le persone in povertà riaprirà domani, dopo quasi una settimana di chiusura.

IL MESSAGGIO DEL VESCOVO

Il vescovo ha rivolto “un augurio di pace” nel solco dell’invito di Gesù ad “abbattere i muri di inimicizie che possono alzarsi anche oggi”. Ma anche “un augurio di fraternità, valore che la scorsa settimana è stato ferito in uno spazio che ne è un simbolo, la mensa della fraternità della Caritas di Piacenza”. Poi monsignor Cevolotto ha concluso: “La Pasqua non è qualcosa che riguarda altri, ma soprattutto ognuno di noi, la nostra paura della morte che porta ad atteggiamenti di difesa, un orizzonte molto ridotto che al contrario può essere vinto proprio attraverso la speranza”.