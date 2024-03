Festività pasquali, massimo livello di allerta per luoghi affollati, chiese, strade

Saranno messi in atto controlli congiunti da parte delle Forze dell’ordine e della polizia locale, con soste delle pattuglie negli orari di ingresso e distribuzione dei pasti, presso i locali della mensa della Caritas diocesana, chiusa domenica 24 marzo in seguito ad alcuni episodi di violenza, e poi riattivata con la distribuzione di borse viveri.

La decisione è stata presa nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Paolo Ponta, per definire il piano coordinato dei controlli in occasione delle imminenti festività pasquali.

Al contempo la Caritas Diocesana, supportata dal Comune di Piacenza, individuerà delle soluzioni organizzative al fine di ritornare all’ordinaria erogazione del servizio, anche mediante l’eventuale ricorso a forme di sicurezza interna sussidiaria – come servizi di portierato e guardie giurate – e un più stretto rapporto con le Forze di Polizia al fine di isolare singoli individui violenti.

ALTRI CONTROLLI PER LE FESTIVITA’ PASQUALI

Durante l’incontro è stato disposto anche un innalzamento al massimo livello, per il periodo delle festività pasquali, delle misure di vigilanza e sicurezza a protezione di tutti gli obiettivi istituzionali, militari, economici-commerciali, turistici, culturali e ricreativi, con particolare attenzione alle aree e ai luoghi ad elevato afflusso di persone, e a cui partecipano anche i 15 militari dell’operazione Strade Sicure.

Inoltre verranno rafforzate le misure di vigilanza nei diversi luoghi di culto in cui si svolgeranno le cerimonie religiose.

Potenziati anche i servizi di controllo presso la stazione ferroviaria e sulle arterie principali stradali.

CHI ERA PRESENTE A COMITATO

Alla riunione hanno partecipato il Sindaco del Comune Capoluogo, l’Assessore alle politiche per l’infanzia, la solidarietà, l’abitazione e l’inclusione sociale, il Direttore della Caritas Diocesana, i vertici della Questura, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.