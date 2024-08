Ferragosto alla Caritas, tortelli e pollo per 100 ospiti: “Il volontariato è amore”

Una giornata di festa per tutti. Si celebra l’amore e la solidarietà alla mensa della Caritas, aperta anche a Ferragosto perché i bisogni delle persone in difficoltà non vanno mai in vacanza. Sono una decina le volontarie e i volontari che dal mattino presto di oggi, giovedì 15 agosto, sono impegnati nella preparazione dei pasti per chi, altrimenti, non avrebbe nulla da mangiare.

Cento coperti alla Caritas per Ferragosto

Sono circa 100 le persone che divise in due turni vengono ospitate nella mensa della Caritas per il pranzo di Ferragosto. Il menù prevede un piatto abbondante di tortelli piacentini, cosce di pollo al forno con una bella insalata fresca di accompagnamento, frutta e, visto che comunque si tratta di una giornata di festa, una bella fetta di torta di Vigolo. “Oltre al pranzo, prepariamo anche i sacchetti da distribuire per la cena di stasera – spiega la volontaria Monica Bravi -. Nel periodo estivo la mensa serale chiude, ma non facciamo mai mancare il pasto a nessuno”.

“Il volontariato è felicità”

Cosa comporta svegliarsi al mattino presto indossare il grembiule e venire a portare avanti quest’opera di volontariato il giorno di Ferragosto? “Grande felicità – la risposta immediata di Monica mentre controlla la cottura del pollo -. Si tratta di un servizio fondamentale, ma allo stesso tempo ci permette di crescere, di emozionarci e di arricchirci umanamente. Consiglio a tutti di vivere un’esperienza di questo calibro, perché quando ci si mette a disposizione dell’altro, l’amore che torna indietro è inestimabile”.

“In Caritas c’è sempre bisogno di aiuto e provare non costa nulla – sottolinea Bravi che in passato ha svolto diverse attività di volontariato in una cooperativa per ragazzi con disabilità e come soccorritrice in ambulanza -. Rispetto gli scorsi anni si nota un aumento degli ospiti, per la maggioranza sono stranieri ma ci sono anche tanti italiani. Una buona parte di loro non ha neanche un posto dove dormire, alcuni si trovano in situazioni complesse dopo aver perso il posto di lavoro. Quello che è certo è che noi non siamo qui per giudicare, ma per offrire un servizio prezioso possibile anche grazie alle donazioni dei cittadini“.

Il volontariato arricchisce soprattutto chi lo fa e vedere la passione e i sorrisi di volontari e volontarie mentre preparano i pasti per la mensa della Caritas riempie il cuore di gioia. Questo si che è un buon Ferragosto.