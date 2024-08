Dalla Sardegna a Ferriere: dove andranno in ferie i politici piacentini

“Hastag buonferragosto a tutti gli italiani”. L’augurio, su Facebook, è arrivato ieri dall’onorevole Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia. Aggiungendo: “Riprendiamo fiato anche noi, per tornare a correre a settembre”. Ma, dove il parlamentare piacentino andrà a riprendere fiato non è dato conoscere.

Il termometro fino a ieri, vigilia di Ferragosto, a picchi quasi estremi, non rende la vita facile in mezzo alla Pianura Padana. Piacenza bolle come una pentola. Ma tra i politici e gli amministratori piacentini non sarà fuga. Nessun esodo da registrare, i più – almeno quelli trovati al telefono – resteranno a portata di mano, in Italia. E’ al mare la senatrice della Lega Elena Murelli, sarà invece un Ferragosto a chilometro (quasi) zero per la parlamentare del Pd Paola De Micheli. De Micheli si trova già da qualche giorno in alta Valnure,a Ferriere.

Ma tra i politici c’è anche chi non fa ferie da diversi anni.

Gli articoli di Simona Segalini e Marcello Pollastri su Libertà