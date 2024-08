Ferragosto tra grande caldo e rischio temporali, ma l’afa ha le ore contate

Temperature ancora per poco sopra i 35 gradi e rischio fenomeni temporaleschi. Sarà un Ferragosto tra grande caldo e temporali (soprattutto in montagna). Domani famiglie e gruppi di amici si ritroveranno nei giardini di casa, nei saloni o dehors di ristoranti e agriturismi, al fiume, oppure nelle feste organizzate nei paesi della nostra provincia per vivere un giorno di festa all’insegna della compagnia e del divertimento, ma anche e soprattutto del grande caldo.

Come nelle scorse giornate temperature sopra i 30 grandi in praticamente tutto il territorio piacentino. L’afa però sembra avere le ore contate e, secondo gli esperti di Meteo Val Nure, contribuiranno a un abbassamento delle temperature fenomeni temporaleschi sparsi che potrebbero manifestarsi già nel pomeriggio di domani, in particolare nelle zone montuose. Si tratta di classici temporali di calore che non toccheranno la pianura.

temporali tra sabato e domenica

Le correnti atlantiche che arrivano da ovest porteranno nei prossimi giorni a un ulteriore abbassamento delle temperature massime. Perturbazioni più intense colpiranno invece la provincia tra sabato e domenica. Le piogge porteranno un po’ d’aria fresca, ma per gli amanti del caldo niente paura da prossima settimana l’afa tornerà a farsi sentire anche se le massime sopra i 37 gradi dovrebbero rientrare nell’album dei ricordi.

Buon ferragosto tra caldo e temporali.