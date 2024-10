Fiumi in piena, senza preoccupazioni. Domani nuove precipitazioni

Nonostante il repentino innalzamento del livello delle acque, non destano preoccupazioni le piene dei fiumi piacentini, che stanno attraversando le vallate in queste ore.

Le piogge di ieri hanno ingrossato il Luretta, che improvvisamente alle 5 di questa mattina è salito di mezzo metro; il Trebbia, che nella notte ha oltrepassato i due metri in due occasioni, nella serata di ieri e nella prima mattinata di oggi; il Nure, che ha toccato il colmo a mezzanotte per poi cominciare a scendere; l’Arda che dalla serata di ieri si mantiene di poco sotto la soglia arancione; e poi il Po, che a Piacenza ha iniziato a salire poco prima della mezzanotte, per toccare i 3.13 verso le 17 di oggi.

le previsioni per domani

Come già annunciato qualche giorno fa, dopo la tregua odierna, domani tornerà il maltempo con vento e temporali soprattutto nelle zone collinari e montane della provincia.