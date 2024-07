Durante la lite spunta un coltello: egiziano ferito a un braccio in via San Vincenzo

È finita con una coltellata a un braccio la lite scoppiata questa mattina in via San Vincenzo di fronte alla mensa della Caritas, a Piacenza. Protagonisti due egiziani, abituali frequentatori della struttura, i quali, dopo aver fatto colazione all’interno, sono usciti in strada e hanno iniziato a discutere.

Uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito con un fendente al braccio il rivale. I responsabili della mensa hanno immediatamente chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine. L’ambulanza ha portato all’ospedale il ferito (pare in modo non grave), la polizia ha avviato gli accertamenti.