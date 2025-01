Rissa tra serbi e bosniaci: “Un canzone fraintesa scatena anche tensioni etniche”

Tutta colpa di una canzone, forse fraintesa e considerata uno sfottò o un richiamo alla guerra civile balcanica degli anni Novanta. Ecco come ebbe inizio la rissa tra serbi e bosniaci che, nel novembre 2022, scoppiò davanti ad un bar di via Beati, a Piacenza, al termine della quale la polizia immobilizzò un uomo a colpi di taser e denunciò quattro persone per rissa. A raccontarlo è stato in tribunale, davanti al giudice e al pm, uno dei partecipanti al tafferuglio, un 40enne serbo residente a Castel San Giovanni.

Il processo è stato rinviato ad aprile.

