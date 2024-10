Tunisino ferito a coltellate in zona stazione, all’ospedale con un polmone perforato

Un tunisino di 21 anni è stato accoltellato al petto al culmine di una lite scoppiata nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 ottobre, a piazzale Marconi, nei pressi della stazione ferroviaria.

A colpirlo, stando al racconto di alcuni testimoni, almeno quattro persone apparentemente di origini nordafricane, tra cui pare una donna. Il giovane sarebbe stato raggiunto da almeno due coltellate, una delle quali avrebbe anche raggiunto un polmone.

I passanti, molto spaventati, hanno chiamato il 118 e il ferito è stato portato d’urgenza al pronto soccorso, per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Non era in pericolo di vita.

All’ospedale sono anche giunti i carabinieri del Radiomobile di Piacenza che si stanno occupando delle indagini e che sperano di poter ascoltare al più presto la versione del tunisino.