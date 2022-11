Serbi contro bosniaci in via Beati. Dopo i cori la violenta rissa: 3 feriti e 4 denunciati

Sabato avevamo dato la notizia di una violenta rissa in via Beati. Il movente era rimasto all’oscuro, ma nelle ore successive un testimone ha riportato che i protagonisti della zuffa erano due gruppi di serbi e bosniaci che – dopo aver cantato inni di guerra riavvolgendo il nastro al terribile conflitto che segnò la fine dell’ex Jugoslavia – hanno iniziato a picchiarsi.

Il bilancio è stato di tre feriti portati in ambulanza all’ospedale, uno dei quali con una gamba rotta ed un uomo atterrato dalla polizia con una scarica di taser in quanto non ne voleva sapere di placarsi, nonostante i ripetuti inviti alla calma degli agenti della volante. Quattro i denunciati per rissa aggravata.