Violenta rissa nella notte in via Beati tra 4 uomini, tre finiscono all’ospedale

Violenta rissa nella notte in via Beati e tre persone sono finite all’ospedale, una con una gamba rotta. E’ accaduto nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 novembre. Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Per poter placare gli animi – probabilmente resi alterati dall’alcol – e immobilizzare un quarto soggetto gli agenti hanno dovuto fare ricorso al taser.

