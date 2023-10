Insulti e spintoni: lite tra giovani in via Baciocchi. Due volanti della polizia sul posto

Momenti di tensione in via Baciocchi a Piacenza, dove è stato necessario l’intervento di due volanti della polizia. Nella tarda mattina di oggi, al suono della campanella, nell’area pedonale tra il liceo Gioia e l’istituto tecnico Romagnosi è divampata una lite con protagonista un nutrito gruppo di giovani. Non è chiaro cosa abbia innescato la contesa, ma dopo qualche spintone e vari insulti l’intervento della polizia ha riportato la calma nella zona.

