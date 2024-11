Biglietteria devastata e impiegato aggredito solo perchè lo aveva rimproverato

Aveva fretta di ricaricare il telefono cellulare e così ha pensato di staccare la corrente a un totem “elimina code”. Alle rimostranze dell’addetto, ha poi reagito aggredendolo e spaccando tutto quello che trovava intorno. È accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 novembre, alla biglietteria del terminal delle corriere in via dei Pisoni. L’autore del gesto è stato poi fermato e portato in questura da una pattuglia della Volante. La sua posizione è al vaglio.

L’uomo era entrato nell’edificio dove si trovano gli sportelli e i terminali. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, per ricaricare il cellulare ha staccato la corrente al totem come se nulla fosse riuscendo nell’intento di agganciare il suo apparecchio. A quel punto, però, un addetto di Seta in servizio è uscito facendogli osservazioni. Per tutta risposta l’uomo, di origine straniera, è andato su tutte le furie afferrandolo per il collo e minacciandolo. Subito dopo, mentre venivano chiamati i soccorsi, l’uomo ha letteralmente devastato i locali spaccando i vetri divisori della postazione e prendendo a calci e pugni i computer causando notevoli danni. All’arrivo della polizia l’uomo è stato bloccato e condotto negli uffici di viale Malta. Rischia l’arresto.

Nel frattempo, l’addetto ferito, sotto shock, è stato trasportato al pronto soccorso.