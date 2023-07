Scazzottata in piazza Cavalli tra una decina di giovani, arrivano le forze dell’ordine

Una rissa si è scatenata nel pomeriggio di lunedì 3 luglio in piazza Cavalli. I contendenti sarebbero stati albanesi e maghrebini. In base alle prime informazioni si sarebbe trattato di una scazzottata veloce tra una decina di persone, delle quali nessuna è rimasta ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia di Stato e la polizia locale. Tra le cause scatenanti ci sarebbero futili motivi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà