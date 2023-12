Tutto pronto in piazza Cavalli per festeggiare con i Planet Funk e Radio Bruno

Tutto pronto in piazza Cavalli, a Piacenza, per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. Dalle 8.30 sarà possibile accedere ai varchi e dalle 22.15 partirà l’atteso concerto dei Planet Funk per una notte di grande musica dal vivo con una delle band più distintive del panorama elettro-dance internazionale da oltre venti anni. Ad aprire e chiudere la serata, condotta da Achille Maini, i dj di Radio Bruno per ballare tutti insieme.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

In occasione dei festeggiamenti e allo scopo di tutelare la massima sicurezza ai partecipanti dalle ore 19 di domenica 31 dicembre sino al termine della manifestazione, in piazza Cavalli, piazzetta Mercanti, piazzetta delle Grida, via Illica, via Cavour nel tratto da largo Matteotti a piazza Cavalli, via Sopramuro nel tratto tra via Medoro Savini e piazza Cavalli, via Mazzini nel tratto tra via Mentana e piazza Cavalli, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Nella fascia oraria, nelle stesse vie e piazze (con l’unica eccezione di via Illica), nonché in via Cittadella nel tratto tra via Mazzini e largo Matteotti, largo Battisti (escluso l’attraversamento in direzione di via Sant’Antonino), via San Donnino nel tratto tra largo Battisti e via Medoro Savini, vicolo Perestrello e via XX Settembre nel tratto tra piazza Cavalli e via San Francesco, è istituito il divieto di circolazione. Inoltre, dalle ore 16 di domenica 31 dicembre sino al termine dell’evento, in vicolo Sant’Ilario è istituito il doppio senso di marcia, mentre in piazzetta Sant’Ilario sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata (dal quale sono esclusi gli organizzatori e le persone con disabilità, che avranno a disposizione otto stalli per parcheggiare la loro vettura e il cui accesso verrà autorizzato da stewards della società che promuove l’evento). Infine, sempre per consentire lo svolgimento del Capodanno 2023, a partire dalle ore 19 di domenica e fino al termine della manifestazione, le aree stazionamento taxi di via Sopramuro e di via Cavour saranno sospese e temporaneamente dislocate in via IV Novembre nei pressi del “Cheope”, area idoneamente segnalata e attrezzata oltreché già utilizzata in analoghe occasioni.

TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI

Piazza Cavalli sarà accessibile a partire dalle ore 20.30 dagli ingressi previsti in via Cavour, via XX Settembre e Corso Vittorio Emanuele II.

I parcheggi dedicati alle persone con disabilità sono previsti in numero limitato (otto stalli) presso piazzetta S.Ilario con accesso da vicolo S. Ilario (entrando da via Garibaldi) sia in entrata che in uscita.

Nell’area NON possono essere introdotti:

• cibi e bevande a eccezione dell’acqua in bottiglia, ma senza tappo (no borracce)

• valigie, trolley, zaini più grandi di 15 litri di capienza

• bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari)

• bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

• bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo

• animali di qualsiasi genere e taglia

• bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli e aste,

• penne e puntatori laser

• droni e aeroplani telecomandati

• strumenti musicali e apparecchiature per la registrazione audio/video.

Si ricorda che è vietato l’utilizzo dei botti in tutto il territorio comunale.