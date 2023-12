Capodanno con Radio Bruno e Planet Funk. “Concerto coinvolgente e divertente”

Come anticipato da Libertà nelle scorse settimane, a Piacenza l’arrivo del 2024 sarà celebrato al ritmo delle note dei Planet Funk. “Una festa, aperta a tutti, che riscalderà piazza Cavalli il 31 dicembre per regalare una notte di grande musica dal vivo con una delle band più distintive del panorama elettro-dance internazionale da oltre venti anni” spiega l’amministrazione comunale.

Ad aprire e chiudere la serata i dj di Radio Bruno per ballare con i successi dell’anno che si chiude e quelli di sempre. L’accesso all’area è previsto a partire dalle 21. Alex Neri, tra i fondatori dei Planet Funk, ha dato la carica ai piacentini oggi in videocollegamento nella conferenza stampa di palazzo Mercanti: “Sarà un concerto divertente e coinvolgente, per giovani e meno giovani, per tutte le generazioni che abbiamo accompagnato con la nostra musica”.

L’amministrazione comunale ha stanziato un contributo di 37.500 euro per l’organizzazione del Capodanno in piazza Cavalli, una “fetta” di risorse che si aggiunge alle sponsorizzazioni delle aziende private del territorio. L’organizzazione è in mano, come l’anno scorso, alla Fondazione Teatri con la collaborazione di Mister Wolf.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: