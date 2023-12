Capodanno a Piacenza con Radio Bruno e i Planet Funk: Comune al lavoro per l’evento

Il Capodanno piacentino cambia pelle. Quest’anno l’amministrazione Tarasconi avrebbe deciso di puntare su un evento in grande stile rispetto al passato. Risulta infatti a Libertà, stando alle indiscrezioni raccolte, che nella serata del 31 dicembre il “cuore” urbano di piazza Cavalli potrebbe essere animato dai Planet Funk, gruppo musicale italiano – fondato nel lontano 1999 – celebre ad esempio per la hit “Chase the sun” che ha raggiunto le vette delle classifiche di tutto il mondo, diventando in poco tempo una delle più importanti band del panorama elettro-dance. Il concerto dei Planet Funk potrebbe essere aperto e chiuso da uno spettacolo di intrattenimento con djset targato Radio Bruno.

L’amministrazione Tarasconi ha stanziato un contributo di 37.500 euro per l’organizzazione del Capodanno in piazza Cavalli, una “fetta” di risorse che si aggiunge alle sponsorizzazioni delle aziende private del territorio. L’organizzazione è in mano, come l’anno scorso, alla Fondazione Teatri.

Salvo colpi di scena, dunque, la città vivrà il passaggio dal 2023 al 2024 con i Planet Funk, nome che rievoca ricordi e nostalgia, sapore di estate, Festivalbar ed elettro-dance tra successi come “Who said” e “The switch”. Il collettivo, dalle influenze napoletane, toscane, liguri e internazionali, è composto da Marco Baroni, Alex Neri, Domenico Canu e Alex Ulhmann. Con l’uscita nel 2002 di “Non zero sumness” la band ha raggiunto il suo massimo successo, coronato dagli Italian music awards e dal disco d’oro. La versione “Non zero sumness plus one”, pubblicata nel 2003, contiene anche “One step closer”, brano realizzato in collaborazione con Jim Kerr, voce dei Simple Minds. I Planet Funk sono stati l’unica band italiana invitata dalla Bbc di Londra ad esibirsi con una performance live in diretta su Radio One dai famosi Abbey Road Studios.

Sembrerebbe che da tempo l’assessore al marketing territoriale Simone Fornasari stia lavorando a ritmi serrati, insieme agli uffici e a Fondazione Teatri, per l’organizzazione della serata del 31 dicembre, dopo il maxi-concerto di Radio Bruno che aveva riempito piazza Cavalli lo scorso giugno. Il programma ufficiale sarà annunciato nei prossimi giorni. La collaborazione tra Comune e Fondazione Teatri, già deliberata al fine di predisporre e realizzare nel centro storico cittadino l’evento per l’arrivo del 2024, è un appuntamento complementare rispetto al tradizionale Capodanno lirico che si terrà come di consueto al Teatro Municipale il 31 dicembre.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: