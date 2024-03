Slitta la riapertura dei bagni in piazza Cavalli: mancano materiali, proroga alla ditta

Ritarda la riapertura dei bagni pubblici in piazza Cavalli. I lavori di riqualificazione dei servizi igienici nel cortile di palazzo Gotico, nel centro storico di Piacenza, hanno subito un notevole slittamento dei tempi. Il Comune, infatti, ha concesso alla ditta affidataria una proroga di ulteriori 47 giorni con il termine contrattuale al 24 maggio, una scelta che – come spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni – è “motivata da alcune difficoltà incontrate nel reperimento di materiali, in particolare serramenti, manufatti in ferro e strutture metalliche”, causando così “oggettivi e obbligati rallentamenti nell’avanzamento dell’opera”.

Demoliti i vecchi bagni

“Un’altra difficoltà, del tutto imprevista, emersa in corso di esecuzione – aggiunge l’assessore Bongiorni – si è verificata durante l’attività di allaccio alla rete di scarico esistente. Al momento, comunque, l’impresa ha concluso l’intera parte di demolizione e conseguente ricostruzione che prevede la riperimetrazione degli spazi interni, così come tutta l’impiantistica idraulica ed elettrica”.

Servizi accessibili anche ai disabili

La sistemazione dei bagni pubblici è attesa ormai da tempo. I locali erano oggetto di degrado, sporcizia e malfunzionamento. La giunta Tarasconi ha così deciso di restituire decoro ai servizi igienici in piazza Cavalli, anche in vista della tappa piacentina del Tour de France – in programma il 1° luglio – che porterà numerosi turisti, visitatori e atleti in centro storico. Oltre 132mila euro è l’importo stanziato per il rifacimento dei bagni, assegnato alla ditta Edillosa di Gragnano Trebbiense. Obiettivo: restituire alla città dei servizi igienici completamente rinnovati ma soprattutto accessibili a ogni persona, anche con disabilità. L’azienda non riuscirà però a rispettare il termine del 7 aprile, da qui la proroga. E l’ulteriore chiusura dei locali.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: