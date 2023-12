Smantellate le casette di Natale. Piazza Cavalli si prepara al Capodanno

Per quasi un mese hanno portato nel salotto buono di Piacenza tutta la magia dell’atmosfera natalizia e ora che non ci sono più mancano già un po’. Piazza Cavalli sembra più vuota ora che sono state smantellate le casette di Natale allestite dall’amministrazione comunale grazie alla partnership con l’azienda Mark & Co. La proposta pensata per quest’anno ha puntato sulla qualità e la varietà dell’offerta merceologica, che ha spaziato dai classici vin brulè e cioccolata, ai più originali prodotti in stile british, formaggi e specialità italiane dalla Liguria alla Sicilia, stampe vintage e profumi intensi.

Un’iniziativa promossa a pieni voti per la soddisfazione espressa dall’assessore al commercio Simone Fornasari, che ha voluto sottolineare la professionalità della Mark & Co. e come le casette abbiano attirato tantissimi piacentini nel centro storico, che in questo modo hanno anche potuto approfittare per assistere agli altri eventi collaterali legati al periodo di Natale pensati dal Comune. Piacenza si prepara ora al Capodanno, già da oggi via ai preparativi per il palco che ospiterà il concertone dei Planet Funk e dei dj di Radio Bruno.