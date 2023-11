Attimi di paura ieri sera, 20 novembre, a Lugagnano per una violenta rissa che è avvenuta in pieno centro, sotto gli occhi dei passanti. Alcune persone si sono azzuffate e sono volati pugni e schiaffi. Da accertare le cause che hanno scatenato il litigio. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

