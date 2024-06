Lugagnano elegge Vincini, a Coli vince Ester Pugni, Travo dà fiducia a Roberta Valla

Altri verdetti dalle elezioni comunali in provincia di Piacenza: a Travo la sfida elettorale è stata vinta dall’ormai ex assessora Roberta Valla con la lista “Noi TraVoi” (battuto Pietro Tagliaferri della lista “Il sole per tutti”).

A Lugagnano, invece, Antonio Vincini di “Noi per Lugagnano” ha battuto nella corsa a due Andrea Bonfanti della lista “Lugagnano che cambia”.

A Coli successo per Ester Pugni di “In Comune con noi”, che ha superato Emilio Covati di “Rinnovamento in Comune” e Tiziano Pugni di “Reazione in Comune”.

Ad Alseno, invece, riconfermato il sindaco uscente Davide Zucchi. L’esponente della lista “Progetto Alseno” ha battuto la rivale Valentina Casarola della lista “UniAmo Alseno”.

