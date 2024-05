Ennesima lite in largo Erfurt, un uomo a terra

Largo Erfurt è stato teatro nella serata di venerdì, 31 maggio, di un’ennesima rissa finita con un uomo a terra. Per lui si è reso necessario il trasporto in ambulanza al pronto soccorso, ma non le sue condizioni non sono gravi. Il ferito, uno straniero quarantenne, se l’è cavata con lievi contusioni. La rissa a calci e pugni è scoppiata attorno alle 20.30 e sul posto si sono precipitate un’ambulanza della Pubblica assistenza Croce Bianca di Piacenza, un’automedica del 118 e tre volanti della polizia. Le persone coinvolte si sono subito allontanate. L’episodio che conferma ancora una volta quanto la zona di largo Erfurt sia diventata una zona problematica sotto il profilo della sicurezza.