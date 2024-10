Rissa alcolica in via Bolzoni, intervengono polizia e guardie giurate

Altra serata movimentata nella zona della Lupa dove, nei pressi di un bar, è andata in scena una rissa tra alcuni clienti e un uomo in evidente stato di ubriachezza. Il fatto si è registrato intorno alle 20 di giovedì 17 ottobre: nessun ferito fortunatamente dopo la colluttazione ma conseguenze per i veicoli parcheggiati in via Bolzoni, teatro della zuffa. Il gestore del bar ha allertato le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto, supportate da una pattuglia di Sicuritalia. L’uomo che avrebbe provocato i disordini, di origini extracomunitarie, è stato allontanato e dovrà risarcire i danni causati a un’automobile e a una bicicletta.