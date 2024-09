Follia in via Conciliazione: giovani si lanciano in strada sul carrello – VIDEO

Follia in via Conciliazione a Piacenza. Alcuni giovani stranieri, dopo aver recuperato un carrello da un vicino supermercato, hanno deciso di trasformarlo in un mezzo di trasporto improvvisato. Saliti a bordo del carrello, si sono lanciati a tutta velocità lungo via Don Dieci, per poi finire direttamente nel mezzo dell’incrocio con via Conciliazione, una strada particolarmente trafficata. La pericolosa pratica si è svolta in piena sera, intorno alle 23, come documentato da un video girato da un residente.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: