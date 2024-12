Studenti tra disagio giovanile e crimine: da inizio anno cento segnalati per droga

Hashish, marijuana e, in qualche caso, cocaina. Non è una novità che gli stupefacenti siano diffusi anche tra ragazzi e ragazze delle scuole superiori.

Ma a sorprendere sono i numeri forniti dalla Polizia locale, impegnata nella sensibilizzazione alla legalità nelle scuole. Un centinaio dall’inizio dell’anno le segnalazioni di consumatori minorenni trovati con piccole dosi di droga. In gran parte studenti

nell’area monitorata dalle pattuglie: quella che comprende l’Isii Marconi e l’istituto professionale Casali, tra via IV Novembre, viale Dante e via Nasolini. Con la zona pedonale di via Negri che funge da epicentro di socialità, ma anche di smercio.

L’altro dato che impressiona è l’età di chi fa uso di droghe. L’età dei consumatori continua ad abbassarsi e parte già dai dodici o tredici anni.

Le canne sono solo un aspetto di un panorama giovanile in equilibrio tra due poli: una vita adulta che viene scimmiottata anche nei suoi aspetti più deleteri e un disagio che

si fa più marcato e, talvolta, sfocia in atteggiamenti criminali.

L’articolo di Marcello Pollastri e Paolo Marino su Libertà