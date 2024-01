Picchiata da tre compagne di scuola 14enni: il pubblico di giovani filma con il telefono

Una ragazzina è stata riempita di botte dopo una lite partita sui social. Il grave episodio di violenza – con calci, botte, strattoni ai capelli – le è costato 15 giorni di prognosi. Il fatto è avvenuto non dentro la scuola – frequentata dalle giovanissime, pur appartenenti a classi differenti – ma la direzione della scuola stessa (un istituto superiore piacentino), non appena è stata informata di quello che era accaduto, ha subito messo in piedi severe misure disciplinari nei confronti delle tre alunne, prevedendo inoltre incontri con le famiglie di tutti gli studenti coinvolti, sia le protagoniste che gli spettatori.

Tutti infatti hanno ripreso la scena con il cellulare, e da chi ha potuto vedere il video è stato riferito di aver ascoltato in sottofondo risate e sghignazzi, come se il contesto fosse buffo e non altamente drammatico. Nelle ultime immagini si vede l’intervento di un adulto che cerca di interrompere il pestaggio, ma nel frattempo la 14enne finita a terra era già sommersa da una gragnuola di colpi. In seguito, e non nell’immediatezza del fatto, la studentessa percossa dalle tre è stata portata al pronto soccorso.