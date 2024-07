È partito il viaggio dello sportello “Orienta giovani” per aiutare a trovare lavoro

Orientamento lavorativo, riorientamento scolastico e mobilità internazionale. Nel pomeriggio di giovedì 11 luglio è partito ufficialmente il viaggio dello sportello “Orienta giovani” in chiave itinerante promosso dal Comune di Piacenza in collaborazione con il Consorzio Sol.co. e la Regione Emilia-Romagna.

Un servizio rivolto ai ragazzi e alle loro famiglie che ha la funzione di fornire informazioni e supporto ai giovani del territorio per quanto riguarda l’orientamento professionale: a seconda della richiesta presentata, l’operatore incaricato potrà fornire informazioni, colloqui e percorsi di orientamento per utenti singoli o famiglie.

“Cerchiamo di rispondere a tutte le curiosità dei giovani e delle loro famiglie, offrendo opportunità nuove e interessanti per il loro futuro” spiega l’operatore Lorenzo Piva.

I prossimi appuntamenti con Orienta giovani

Dopo il primo appuntamento di giovedì 11, lo sportello itinerante sarà erogato nel corso del mese di luglio in alcuni punti della città, osservando il seguente calendario: lunedì 15 dalle 14 alle 17 al QuiC di viale Beverora 57, venerdì 19 dalle 15 alle 17 presso la Biblioteca della Besurica in via Perfetti 2, lunedì 22 dalle 15 alle 17 presso Spazio4 in via Manzoni 21, mercoledì 24 dalle 15 alle 17 presso la sede dei Servizi sociali per i Minori in via Martiri della Resistenza 8/A.

Il servizio è un primo punto di contatto con gli utenti che affianca quello già presente in maniera stabile a Spazio2, in via XXIV Maggio 51. Presso il Quic di viale Beverora è inoltre sempre attivo il punto Informagiovani che fornisce informazioni ad ampio raggio sui temi e i servizi di interesse per i giovani.

“Dinamismo e integrazione”

“Non solo una classica attività di sportello, bensì dinamismo e integrazione tra servizi diversi – sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili, Francesco Brianzi -, in questo modo cerchiamo di garantire ai giovani di Piacenza servizi più specifici e più vicini a loro. Orientagiovani, grazie al finanziamento della nostra Regione e alle professionalità di SolCo, offre ai nostri ragazzi consulenze sul proprio futuro: un supporto importante per costruirsi e orientarsi in un contesto territoriale ricco di opportunità come Piacenza”.