Appuntamento al buio a telefoni spenti per conoscersi: l’iniziativa rivolta ai giovani

Appuntamento al buio (soprattutto a telefonini spenti almeno per una sera) per conoscersi, parlarsi e magari fare amicizia. L’invito a partecipare allo speciale speed date è rivolto ai giovani e viene dalla “Fondazione La Ricerca”.

Facile a dirsi, ma sempre meno a farsi. Specie in un primo incontro, specie quando si è cresciuti in una realtà iperconnessa, specie per chi come molti di noi è ormai assuefatto alla “comodità online” di una comunicazione sbrigativa da poter fare anche standosene comodamente chiusi in casa.

Lo speciale speed date music, drink, word – che si svolgerà nella sede di Stradone Farnese 96 la sera di mercoledì 9 ottobre, dalle 20.30 alle 23.30 – si presenta con un gioco di parole nel titolo che suona come un suggerimento: “Escape wor(l)d – Un luogo nascosto dove uscire allo scoperto”.

“Uscire da quella che oggi va tanto di moda definire la comfort zone – spiega La Ricerca – è il presupposto di questo speciale meeting rivolto ai giovani e ben si innesta in una strategia educativa che applichiamo per aiutare i nostri figli a infrangere le tante paure che rattrappiscono, che tolgono fiducia in se stessi. Sentendosi chiedere da ragazzi e ragazze in terapia ‘aiutami a vivere in modo spontaneo, perché io non ne posso più di fare finta, di accontentare gli altri, di non sapere perché faccio quel che faccio’, e alla luce delle problematiche relazionali riscontrate a contatto con tanti giovani e giovanissimi, la psicologa Lucia Catino, responsabile dei Servizi di ascolto e consulenza psicologica della storica Fondazione intitolata a don Giorgio Bosini, ha pensato di forzare le cose mettendo in piedi un’iniziativa dissacrante di tante paure: una sorta di appuntamento al buio tra giovani, uno speed date da cui possano scaturire conoscenze e amicizie in un contesto supportato da educatori e professionisti dell’ascolto”.

“Un evento – spiega – in cui sperimentare la propria fisicità e l’imbarazzo, in cui l’unico obiettivo è connettersi agli altri attraverso noi stessi. Senza telefoni, senza distrazioni. Noi e il nostro corpo. Uniti a cibo, musica, sperimentazioni, stimoli e persone conosciute e sconosciute”.

Organizzato in collaborazione con il locale Baciccia, l’appuntamento al buio proporrà giochi con l’ausilio di indicazioni, canzoni, bigliettini, suggerimenti di domande che stimolino la conversazione, “perché ogni partecipante avrà una missione: aprirsi e incontrarsi”. Per info e prenotazioni (preferibilmente entro martedì 2 ottobre): email [email protected]; cell. 329.6906204.