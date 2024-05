Rissa in via Conciliazione, individuato e denunciato uno dei due aggressori

La polizia ha identificato e denunciato uno dei due aggressori che lo scorso 17 aprile malmenarono un giovane nordafricano in via Conciliazione.

Il fatto era avvenuto nel tardo pomeriggio e un passante aveva ripreso le immagini del pestaggio in un video ben presto diventato virale.

Delle indagini si sono occupati gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, che sono riusciti a risalire ad uno degli aggressori, un piacentino trentacinquenne.

La vittima, un nordafricano trentenne, era stato poi medicata all’ospedale, per le percosse patite, con tre settimane di prognosi. Non è stato possibile capire con precisione i motivi della lite, che paiono essere comunque riconducibili a futili dissapori.