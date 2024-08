Rissa a bottigliate fuori dal bar: sei stranieri denunciati, per loro anche il Daspo

La polizia di Stato nel corso dei controlli di prevenzione sul territorio cittadino, nella mattina del 27 luglio scorso era intervenuta nei pressi di un bar di Piacenza dove poco prima si era consumata una rissa tra extracomunitari.

Stando a quanto riportato dalla questura le persone coinvolte nella rissa, tutte ubriache, dopo aver spaccato alcune bottiglie di birra che stavano bevendo si erano affrontate in strada davanti al locale.

All’arrivo della volante diversi contendenti erano scappati, con gli agenti che sono comunque riusciti a identificare cinque uomini e una donna, tutti di età compresa tra i 26 e 35 anni (uno di questi con una leggera ferita all’arcata sopraccigliare, un ematoma e diversi graffi sul braccio a causa delle percosse subite).

Al momento i sei soggetti fermati sono stati denunciati per rissa, nonché contravvenzionati per ubriachezza: sono tuttora in corso le indagini per risalire agli altri contendenti.

Tale azione di contrasto ha determinato inoltre l’applicazione da parte del questore di sei Daspo urbani, provvedimenti che vietano per tre anni ai soggetti coinvolti nell’azione delittuosa di poter accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi provincia di Piacenza. La violazione del divieto prevede la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10mila a 24mila euro.