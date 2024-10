Interviene per sedare una rissa e riceve una coltellata all’orecchio

All’alba di ieri, domenica, una rissa è scoppiata in piazza Sant’Antonino: un uomo, accorso per dividere i partecipanti allo scontro, è stato raggiunto da una coltellata che gli ha provocato un taglio ad un orecchio. Si tratta di un cittadino italiano, che è caduto a terra ed è stato soccorso da un’ambulanza. Sul fatto indaga la polizia.

Stando alla prima ricostruzione, attorno alle 4.00 due gruppi di giovani hanno cominciato a discutere animatamente, sono poi cominciati gli insulti, seguiti dalle minacce e infine i due gruppi hanno dato il via ad un violento pestaggio.

Un passante è accorso per dividere i rissosi, ma uno degli aggressori ha preso un coltello dalla tasca e ha sferrato un fendente al volto dell’uomo, che lo ha schivato ma è rimasto ferito all’orecchio. Il ferito è stato soccorso da un’ambulanza e portato in condizioni non gravi all’ospedale, mentre i picchiatori sono fuggiti di corsa in varie direzioni.