Gravemente ferito in una lite viene salvato dai carabinieri che poi lo denunciano

Dopo essersi ferito gravemente a un braccio al culmine di una lite con il suo coinquilino, un uomo è stato soccorso dai carabinieri, i quali – per fermare l’emorragia che ha messo seriamente a rischio la sua vita – hanno utilizzato come laccio emostatico un filo elettrico, smorzando così la perdita di sangue.

Tuttavia, una volta trasportato in ospedale dove è stato ricoverato, il 35enne siciliano protagonista di questa vicenda ha rimediato una denuncia per minacce aggravate.

A scatenare la lite, avvenuta nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 agosto all’interno di un’abitazione nella zona di Piazzale Libertà a Piacenza, sarebbe stato il fatto che il coinquilino avrebbe aperto la porta di casa a tre stranieri che cercavano un monopattino rubato.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ