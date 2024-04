Rissa a colpi di arti marziali tra stranieri, paura in via Conciliazione

Rissa e colpi di bottiglia tra via Conciliazione e i giardinetti di Largo Erfurt. L’episodio, sul quale sta indagando la polizia, è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile e ha visto protagonisti alcuni stranieri. Ancora da chiarire cosa abbia scatenato la violenza, anche se alcuni residenti sono convinti che si tratti di questioni legate al mondo dello spaccio.

Un cittadino ha ripreso con il telefonino alcune fasi, tra cui il pestaggio di un ragazzo avvenuto all’imbocco della galleria che conduce in Largo Erfurt. “Che bello, dalla finestra del mio ufficio posso pure assistere gratuitamente a incontri di Mma (arti marziali miste, ndr),” ha commentato su Fb con amara ironia.

Il fatto è accaduto in una zona particolarmente delicata. Le aree pubbliche comprese tra via Calciati, via Camia, largo Erfurt e via Conciliazione hanno spesso visto negli ultimi anni un susseguirsi preoccupante di episodi di spaccio, degrado e violenza.

Tanto che l’amministrazione comunale ha deciso di aprire una sede distaccata della polizia locale nei locali posti a piano terra dell’immobile in via Conciliazione 60.