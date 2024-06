Violente liti in poche ore, locale chiuso per dieci giorni dal questore

Una notte in cui è successo davvero di tutto si è conclusa con la chiusura per dieci giorni di un locale cittadino e con l’arresto di un latitante da parte degli agenti della questura.

In particolare, nella notte tra martedì e mercoledì, le Volanti di polizia ed il Norm dei carabinieri erano stati impegnati in ben tre interventi per vicende occorse all’interno dello stesso locale.

la prima aggressione

“Personale della Squadra Volante – spiega la questura – era inizialmente intervenuto al Pronto Soccorso ove è stato identificato il gestore del locale, il quale stava ricevendo le cure per lesioni derivanti da un’aggressione, con prognosi di sette giorni. Dai primi atti d’indagine emergeva che l’aggressione era iniziata all’interno dell’esercizio pubblico, in quanto alcuni clienti avevano verosimilmente fatto uso di sostanze stupefacenti ai tavoli, all’interno del dehors, e quindi venivano allontanati dal locale; uno dei clienti allontanati, aggrediva il gestore del locale,ma veniva poi inseguito da un dipendente e da altri soggetti dell’esercizio pubblico, dandosi alla fuga”.

la ritorsione

Le Volanti nel corso della notte sono poi nuovamente, stavolta all’esterno dello stesso locale, in quanto un passante se l’aveva segnalato alcune persone, di cui una armata con una spranga, che inseguivano e colpivano un ragazzo. L’inseguito era l’avventore che aveva precedentemente colpito il gestore, tornato sul posto per recuperare la sua macchina, venendo nuovamente inseguito dai preposti del locale.

“Una volta intervenute le Volanti per identificare tutti i soggetti coinvolti – chiarisce la questura – emergeva che i preposti del locale avevano squarciato gli pneumatici dell’autovettura del ragazzo per impedirgli di scappare. Dinnanzi agli agenti operanti, nuovamente presso il pronto soccorso ove si era recato anche il cliente, il gestore del locale minacciava l’avventore, che lo aveva precedentemente aggredito, di ripercussioni”.

i provvedimenti

Oggi è arrivato il provvedimento di chiusura per 10 giorni del locale, adottato del questore: “Valutata la gravità degli episodi sopra descritti, che insieme ai precedenti, sottolineano l’esistenza di un sicuro pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini, la questura ha adottato il provvedimento, stante la condotta ed il comportamento di rilevante pericolosità tenuti dal gestore e dai dipendenti volti a farsi giustizia personale senza avvisare le Forze dell’Ordine competenti, contribuendo a produrre una situazione di degrado e disagio”.

Peraltro, approfondendo i fatti in questione, la Squadra Mobile ha accertato che uno degli avventori coinvolti nella lite era destinatario di un mandato di arresto europeo, traendolo in arresto il pomeriggio successivo.

Il locale resterà chiuso per 10 giorni e sarà anche in seguito costantemente monitorato.

L’esercizio commerciale era già stato chiuso dal questore alla fine del 2022 per un grave fatto di sangue occorso al suo interno, per il quale la locale Squadra Mobile aveva anche tratto in arresto tre soggetti per i reati di rapina e lesioni.