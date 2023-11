Progetto Exit, psicologo Lavenia:”Educazione e amore contro il disagio giovanile”

Contrasto alla povertà minorile, educativa e al fenomeno del ritiro sociale di preadolescenti e adolescenti. L’obiettivo di “Exit – Push the button!”, progetto promosso dall’associazione La Ricerca e dalla cooperativa sociale L’Arco, con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare la comunità e strutturare attività specifiche – integrate con la rete dei servizi – per ragazze e ragazzi a rischio o già in situazione di ritiro sociale e le loro famiglie.

All’interno del progetto venerdì sera, all’auditorium Santa Margherita della Fondazione di Piacenza e Vigevano, si è tenuto l’incontro dal titolo “Bambini e adolescenti digitali” con lo psicologo e psicoterapista Giuseppe Lavenia. “Torniamo a insegnare tutti quegli aspetti che non possono essere racchiusi nella memoria dello smartphone, come il rispetto, l’educazione e la vicinanza”. L’invito di Lavenia a genitori e educatori. “Per superare bullismo e cyberbullismo – conclude il noto psicologo – non servono rigidi divieti, che dimostrano la nostra incapacità educativa, ma un’educazione continua e responsabile. L’amore resta virale, torniamo a essere umani.”