La Ricerca e Arco: “Contrasto al ritiro sociale dei giovani”. Riparte il Progetto Exit

Momenti formativi, colloqui di sostegno genitoriale, workshop tematici condotti da psicologhe per ragazze e ragazzi. Tutto questo fa parte del Progetto Exit, iniziativa di prevenzione e contrasto al fenomeno del ritiro sociale rivolta ai giovani dagli 11 ai 18 anni e alle loro famiglie. Il progetto è realizzato dall’associazione La Ricerca Onlus e Cooperativa sociale L’Arco, in sinergia con il Comune di Piacenza.

La neo-coordinatrice de La Ricerca Lucia Catino, che con Monica Francani di L’Arco coordina il progetto, sottolinea come “Exit intende proseguire con le iniziative proposte in questi due anni: momenti formativi, colloqui di sostegno genitoriale e gruppi di genitori per le famiglie e colloqui individuali e workshop tematici condotti da psicologhe per ragazze e ragazzi.”

Per Francani si tratta di “percorsi che hanno visto una conclusione con esito positivo nella gran parte dei casi, dal punto di vista del benessere emotivo e sociale e di un’aumento dell’autostima e dell’autoefficacia. Risultati ottenuti anche grazie ai workshop “Free Entry”, laboratori tematici condotti dalle operatrici di Exit presso il centro di aggregazione comunale Spazio4.0, che attraverso il gioco e la sperimentazione creativa hanno avuto un impatto positivo sull’aumento della fiducia nelle proprie capacità e potenzialità dei ragazzi e delle ragazze partecipanti”.

Dopo la data di lunedì 22 gennaio, l’appuntamento fisso “Free Entry” – che coinvolge un gruppo consolidato di ragazze e ragazzi, ma è aperto a nuovi partecipanti – prosegue il 29 gennaio, mentre a febbraio le date saranno invece quelle di lunedì 12,19 e 26 febbraio, sempre dalle 16.30 alle 18.30, nella Stanza Verde di Spazio4.0, con ingresso da Via Millo 4, Piacenza. A condurli le psicologhe Lucia Catino, Mariachiara Lombardelli, Ilaria Giuffredi. Il tema? Si tratterà di uno “Spazio creativo, per vivere ad arte il Carnevale e sperimentarsi nei panni di un artista”, con Festa di Carnevale nella data di lunedì 12 febbraio.

“Nell’ottica di porre una particolare attenzione alla prevenzione del fenomeno, infine, si conferma attivo anche il tavolo di lavoro per l’attuazione di un protocollo comune di contrasto al ritiro sociale, avviato ad aprile 2023, il quale segue le linee di indirizzo sul ritiro sociale della Regione Emilia-Romagna” spiegano gli organizzatori. Il prossimo appuntamento per i soggetti della rete – le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, il Servizio Sociale del Comune di Piacenza e il servizio sanitario di Neuropsichiatria e psicologia Infanzia e Adolescenza dell’Ausl – sarà il 5 febbraio alle 17 presso il Servizio Sociale Unità Operativa Minori del Comune di Piacenza.