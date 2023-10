Il 16 novembre cena benefica di Valter Bulla per l’associazione “La Ricerca”

All’associazione “La Ricerca” servono fondi per installare un impianto di climatizzazione alla struttura La Pellegrina: la cena benefica organizzata dall’imprenditore Valter Bulla per il prossimo 16 novembre servirà proprio a questo scopo e sono invitati tutti i piacentini.

“Ringraziamo Valter che è una risorsa enorme per la città di Piacenza – ha detto il presidente Enrico Corti –. Attualmente abbiamo ospiti a doppia diagnosi psichiatrica e affetti da HIV e per questo motivo dobbiamo individuare tutte le esigenze che permettano una vita dignitosa a chi vive in questa struttura, negli ultimi anni si è notato che il cambio di clima ci costringe ad avere un impianto di climatizzazione, sarà fondamentale per loro ed ecco il perché di questa iniziativa benefica che ci farà anche conoscere meglio alla comunità”.

Per partecipare è necessario prenotare contattando: 3383167200 (Itala Orlando), 3488557985 (Anna Papagni), 3295933759 (Valter Bulla), 3313187923 (Enrico Corti).