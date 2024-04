Comunità per madri, raccolti 11mila euro all’albergo Roma per i progetti della “Ricerca”

Bilancio più che positivo per la cena organizzata al Grande Albergo Roma per sostenere i due progetti piacentini della Fondazione “La Ricerca” a sostegno delle mamme e dei bambini di “Luna Stellata” e “Stella del mattino”. Oltre 120 persone hanno partecipato alla serata, ben riuscita grazie alla regia di Donne Cisal di Caterina Abbondotti, di Banca Mediolanum rappresentata da Audrey Foletti e Carla Spotti del Centro Fisiatrico Ughetta di Piacenza, aiutate dall’infaticabile Valter Bulla.

L’evento ha permesso di raccogliere ben 11mila euro che andranno a sostenere entrambi i progetti, anche per merito di alcuni ospiti d’eccezione che hanno allietato i presenti con la loro simpatia come Fabrizio Berlincioni, Manuel Comelli e Roberto Barocelli. I due progetti sono molto importanti per la comunità: si occupano di madri con bambini in condizioni di disagio.

IL FOTOSERVIZIO DI MAURO DEL PAPA: