Il 21 novembre cena benefica per le comunità che aiutano le mamme in difficoltà

Sono 12 le mamme e 15 i bambini attualmente ospitati dalle due comunità

“Luna Stellata” e “Stella del Mattino”, realtà per mamme con figli in condizioni di difficoltà in capo alla Fondazione La Ricerca Ets.

L’imprenditore e benefattore piacentino Valter Bulla da tempo ha sposato in pieno la loro causa organizzando eventi di solidarietà per poterle sostenere: il prossimo sarà la cena benefica che si terrà all’agriturismo Casa Nuova di Niviano di Rivergaro.

L’annuncio è stato ufficialmente dato ieri mattina, 6 novembre, nella sede che ospita le due strutture in via Bubba dallo stesso Bulla insieme ai rappresentanti di Fondazione La Ricerca Ets, il presidente Enrico Corti e la referente per i Gruppi di Auto Mutuo Aiuto Anna Papagni, e dalla responsabile di “Luna Stellata” e “Stella del Mattino” Beatrice Carini.

La data da segnare sul calendario è dunque quella del 21 novembre a partire dalle 20.00, come dice l’appello dell’iniziativa “Sosteniamo i costi di frequenza di nidi e scuole materne per i bambini ospiti delle comunità mamme-bambini “Luna Stellata” e “Stella del Mattino” di Fondazione La Ricerca Ets”: tutti i piacentini sono invitati a partecipare e contribuire, per informazioni e prenotazioni (costo della cena 50 euro a testa) si possono contattare Valter Bulla al 3295933759 oppure Anna Papagni al 3488557985.