Il cuore della Placentia Half Marathon: donati 28mila euro in beneficienza

Placentia Marathon, a Grazzano Visconti grande finale all’insegna di sport e solidarietà: raccolti oltre 28mila euro di donazioni per associazioni ed enti del territorio Piacentino, e non solo.

Un evento unico, capace di coinvolgere un’intera città e non solo abbracciando i valori dello sport e della beneficenza e che alla fine ha raccolto oltre 28mila euro di donazioni ad associazioni ed enti del nostro territorio. La Placentia Half Marathon ha stupito per l’ennesima volta e ancora una volta fatto centro in quanto a generosità. È il volto più bello di questa 27esima edizione, mostrato nel cortile interno del Castello di Grazzano Visconti dove si è tenuto l’atto conclusivo organizzato dagli instancabili “padri” della Half Marathon Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a dare vita alla manifestazione.

Quando si parla di Placentia Half Marathon non si intende solo la competizione sportiva in sé, ma anche delle iniziative collaterali e del desiderio di aiutare chi si occupa dei più bisognosi. Valori sottolineati dalle autorità introdotte dal conduttore della serata, il giornalista Marco Vincenti di Telelibertà, a cominciare dalla responsabile delle relazioni pubbliche ed eventi del Borgo di Grazzano Visconti Cristina Savi, poi il prefetto Polo Ponta, il questore di Piacenza Ivo Morelli, l’assessore allo sport del Comune di Piacenza Mario Dadati e il delegato provinciale Coni Robert Gionelli.

Il grande cuore della Placentia Half Marathon

Spazio quindi alle singole donazioni: l’iniziativa “ScopriPiacenza” tenuta il sabato precedente la Marathon e organizzata da “Cammina con il Cuore” e dal club di territorio Emilia Nord Piacenza del Touring Club Italia che hanno permesso di visitare i Teatri San Matteo e Municipale ha raccolto 2mila euro per la Casa di Iris. Il presidente dell’Associazione “Casa di Iris” Sergio Fuochi ha ricordato “quanto sia importante l’aiuto degli amici della Marathon che ci sostengono da 13 anni”. Poi il “cuore più grande”, quello della staffetta salvati-salvatori e 100×100 Progetto Vita che hanno raccolto ben 20mila euro per Progetto Vita rappresentato da Ernesto Grillo: “Ricavato che ci servirà per gestire meglio la nostra rete di defibrillatori negli spazi aperti”. Consegnato, infine, il terzo contributo di 6.160 euro a Unicef provinciale, frutto delle donazioni delle scuole di Piacenza e provincia in occasione della Minimaratona del Pedibus: la presidente di Unicef provinciale Lidia Pastorini ha spiegato che verranno usati “per aiutare i bambini nella striscia di Gaza”.

Premiati anche i marciatori donatori di Avis

La serata si è chiusa con la parte più “sportiva”, la premiazione dei piacentini più veloci Alessandra Carlà e Matteo Maiocchi (rappresentato da Massimo Sartori di Italpose), di Mario Bianchi di New Wave Italia per il premio CRAFT sponsor tecnico e dei marciatori donatori di Avis Piacenza Nicola Marchesi (il più giovane), Mauro Gozzo (il più “anziano”), Francesca Erica Casetta (la più veloce), Simone Tosini (il più veloce) e Guerriero Dovani (il 70enne più veloce) e del tenente colonnello Massimo Nafisio del 2 Reggimento Genio Pontieri di Piacenza come “Donatore in divisa” più veloce con il tempo di 1h,40’,22”. Gran finale con il riconoscimento per Alessandra Bonomini del Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza e Carlo Sartori ex dirigente del traffico di Piacenza e la consegna delle Pigotte maratonete di Unicef.