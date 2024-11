Natale e solidarietà, inaugurato il negozio solidale per la Casa di Iris

Natale fa rima con solidarietà a Piacenza. Come da tradizione, una bella tradizione, volontari e volontarie della Casa di Iris hanno allestito un vero e proprio negozio vestito a festa tra addobbi, statuette del presepe, centrotavola, opere d’arte, dolci, bottiglie di vino e chi più ne ha, più ne metta.

Il punto vendita si trova in via Sopramuro 80 e rappresenta fino alla vigilia l’occasione speciale per provare una doppia gioia: quella di donare qualcosa di unico a una persona a cui si vuole bene e la consapevolezza che quell’acquisto ha contribuito ad aiutare una realtà preziosa per l’intero territorio provinciale.

“Un grazie speciale ai volontari e alla famiglia Ciocchi che fino al 24 dicembre ci offre la possibilità di utilizzare gratuitamente questo locale” la gratitudine di Sergio Fuochi, presidente della Casa di Iris di Piacenza. “Invito tutti i cittadini a venirci trovare e immergersi in questa grande bellezza”.