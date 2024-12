“Il Nido del Pettirosso”: la bottega solidale a Borgonovo che sostiene le cure palliative

A Borgonovo, in via Roma 36, è nata una nuova iniziativa che unisce solidarietà e artigianato: Il Nido del Pettirosso. Questa bottega solidale è un luogo dove ogni oggetto in vendita racconta una storia di cura e sostegno.Lo scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi a favore della Casa per le cure palliative di Borgonovo.

Al suo interno sono esposti in bella mostra bellissime tovaglie ricamate a mano, finissimi uncinetti, decorazioni natalizie, oggetti in legno, lampade realizzate con bottiglie di liquori, cassettine per dare riparo agli uccelli, candele, centrotavola, una collezioni di gufi, segnaposto e biglietti di auguri.

Tutto il ricavato delle offerte sarà devoluto alla casa protetta di via Pianello, tramite l’associazione Hospice di Borgonovo che gestice il nido del pettirosso. La bottega pro hospice apre il sabato al mattino (9.30, 12.30) e poi di nuovo al pomeriggio (15, 19). Domenica e lunedì solo mattino. Lunedì 23 dicembre sarà aperta anche al pomeriggio.