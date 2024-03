Bruschette “speciali” e lotteria: gli ingredienti della cena a sostegno della Giara

Se c’è una cosa che non manca a don Maurizio Noberini, parroco di Santa Franca, è l’originalità. La capacità di andare – come disse qualcuno – in direzione ostinata e contraria alle abitudini, alle convenzioni, all’ovvietà del “si è sempre fatto così”. È una premessa doverosa, questa, per presentare la “Cena speciale” che vede collaborare la Comunità pastorale 8 della Diocesi di Piacenza-Bobbio e Bulla Sport.

Di speciale l’iniziativa, che si terrà venerdì 8 marzo alle 20.00 nel salone parrocchiale di Santa Franca, ha in menu: non piatti di alta cucina o sostanziosi per riempirsi la pancia, ma pane, olio, sale, pomodori. In pratica delle bruschette per imbandire una cena povera, che nelle intenzioni mira ad aiutare i meno fortunati.

Il ricavato della serata, che è a offerta libera (ma non inferiore ai 10 euro), sarà infatti destinato a sostegno della Giara, il centro Caritas che ha sede in parrocchia e che aiuta le famiglie bisognose del territorio con pacchi viveri, alimenti e prodotti vari. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro giovedì.

La cena sarà accompagnata, come da tradizione, dagli eventi organizzati da Valter Bulla, anche da una lotteria promossa proprio dall’imprenditore-benefattore, e il ricavato sarà comunque destinato alla Giara.