“La Ricerca”: torneo di padel, cena e magliette per aiutare le mamme in difficoltà

Due eventi benefici in uno per aiutare “La Ricerca”. Domenica 7 aprile al Tennis club Campagnoli di Castel San Giovanni si svolgerà il torneo di padel e di tennis (termine iscrizioni il 5 aprile), mentre il venerdì successivo, 12 aprile, al Grande Albergo Roma è in programma la cena benefica con la premiazione del torneo e con alcuni momenti di intrattenimento grazie alla presenza di Manuel Comelli, Fabrizio Berlincioni & Roberto Barocelli. In entrambi i casi il ricavato andrà alla Ricerca, in modo specifico alla comunità riabilitativa “Luna stellata”, comunità terapeutica per mamme tossicodipendenti con bambini, e alla casa accoglienza per donne fragili con bambini “Stella del mattino”.

L’iniziativa è stata presentata nella sede della Fondazione La Ricerca presieduta da Enrico Corti. L’organizzazione dell’evento è stata curata da Caterina Abbondotti, coordinatrice regionale Cisal, dal presidente del “Campagnoli” Andrea Rebecchi, da Audrey Foletti, family banker di Banca Mediolanum e anello di congiunzione con la Fondazione Mediolanum Onlus, e da Carla Spotti e Luciano Tamborlani del Centro Fisioterapico Ughetta.

L’iniziativa si avvale anche del sostegno di Valter Bulla, che per l’occasione ha prodotto le magliette per i giocatori del torneo, dove compare un albero della vita sotto al quale campeggia la frase piena di speranza “Trova le stelle e donami la Luna!” scritta Miriam Stefanoni. “Dato che queste magliette sono piaciute molto – spiega l’imprenditore – abbiamo deciso di produrne di più, fino a quando ci sarà richiesta”. Le magliette sono acquistabili in negozio a 20 euro, che finiranno tutti in aiuto dei bambini e delle loro mamme. Per la prenotazione del torneo ci si può rivolgere scrivendo a [email protected] o chiamare allo 0523-485765 e al 3515057085, per prenotare la cena – il cui costo è di 50 euro – telefonare al numero 3334241681 tramite Whatsapp.