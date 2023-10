Libertà, Bulla e Australian: grazie alle magliette raccolti 30mila euro per gli Hospice

Insieme fanno 30mila euro. È quanto hanno raccolto Editoriale Libertà, Bulla Sport e Australian grazie alle magliette dedicate a quattro colorite figure della tradizione vernacolare piacentina lanciate nei mesi scorsi e andate letteralmente a ruba fra i cittadini. Il ricavato andrà agli hospice di Piacenza e Borgonovo ed è stato presentato con soddisfazione allo Spazio Rotative alla presenza dei promotori dell’iniziativa. Presente anche la Banca di Piacenza che è entrata a far parte del progetto acquistando le ultime 70 magliette rimaste. Ben 1500 sono state quelle vendute ai cittadini che hanno dimostrato di apprezzare le t-shirt con le illustrazioni dei personaggi della vecchia Piacenza realizzate da Paolo Dallanoce e pubblicate inizialmente su Libertà.

Presenti all’incontro il vicepresidente di Editoriale Libertà Alessandro Miglioli, Valter Bulla di Bulla Sport, Giordano Maioli di Australian, Paolo Marzaroli della Banca di Piacenza. Per gli hospice, Sergio Fuochi per la Casa di Iris e Flavio Mazzocchi per la struttura di Borgonovo hanno sottolineato “l’importanza di iniziative come queste che vanno ad aiutare realtà, quali sono gli hospice, in perenne deficit e bisognose quindi del sostegno del territorio”.

