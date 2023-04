Vignette in dialetto per le nuove magliette benefiche a favore degli Hospice

Editoriale Libertà, Bulla Sport e Australian fanno squadra per sostenere gli Hospice di Piacenza e Borgonovo. Presentata questa mattina allo Spazio Rotative la nuova iniziativa di solidarietà: magliette speciali con vignette in dialetto piacentino, l’intero ricavato delle vendite verrà devoluto alle due strutture.

“Siamo ancora una volta protagonisti, ma senza questa bella squadra non avremmo potuto fare nulla” ha detto Alessandro Miglioli, vicepresidente di Editoriale Libertà. Come ha spiegato Bulla “è la terza iniziativa che facciamo e in precedenza abbiamo devoluto 20mila euro, ora puntiamo a superare questa cifra”, grazie anche a Giordano Maioli di Australian: “Devo ringraziare io loro per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto. Le vignette sono state realizzate da Paolo Dallanoce: “Con i miei disegni ho voluto raffigurare modi di dire del nostro dialetto, una vera lingua da recuperare”. Piacenza Memes di Nicola Takhta-Bornian e Gabriele Paratici si occuperà della promozione, sui canali social Facebook e Instagram. Doverosi i ringraziamenti di Sergio Fuochi, in rappresentanza dell’Hospice di Piacenza e di Francesco Botteri per la struttura di Borgonovo: “Grazie agli ideatori di questa iniziativa e a tutti i cittadini che ci daranno un aiuto fondamentale”.