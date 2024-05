Ok unanime del consiglio comunale per la cittadinanza onoraria a Valter Bulla

C’è l’ok unanime del consiglio comunale di Piacenza alla proposta avanzata da Filiberto Putzu (Liberali) di assegnare la cittadinanza onoraria a Valter Bulla, commerciante e impegnato in attività di solidarietà per i disabili e di volontariato.

L’IMPEGNO SOCIALE

Risalgono agli anni ’80, durante i quali gestiva un bar all’interno della struttura

Ospedaliera Riabilitativa di Villanova, i suoi primi contatti con il mondo dei diversamente abili e dei soggetti più fragili dal punto di vista sociale, molti dei

quali purtroppo costretti su di una sedia a rotelle. Situazioni che lo hanno indotto negli anni ad intraprendere innumerevoli iniziative solidali e di coinvolgimento, per dar loro “contezza del proprio immutato valore umano e sociale” si legge nel suo curriculum.

La sua attività imprenditoriale non ha tolto spazio e tempo all’attenzione che ormai da decenni riserva al mondo dei diversamente abili e del volontariato, in particolare alle discipline paraolimpiche ma non solo.

Originario di Villanova sull’Arda, 70 anni a luglio, Bulla è sposato con Loredana – conosciuta proprio nella struttura riabilitativa di Villanova – ed hanno un figlio di 35 anni, Filippo.

I RICONOSCIMENTI

Nel 2018 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana e dal 2021 è Consigliere con delega al welfare del Consiglio Generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, oltre ad essere consigliere del Direttivo della Pubblica Assistenza Croce Bianca Piacenza.