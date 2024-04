Giochi OlimPC, l’evento che raccoglie fondi per ragazzi disabili: “Lo sport è di tutti”

Sport e inclusione, il binomio vincente per eccellenza. Quello che anima l’associazione PiacE20, che domenica 11 maggio organizza – all’Agriturismo Isolone di San Rocco al Porto – la seconda edizione dei “Giochi OlimPC”, una giornata all’insegna dell’attività sportiva con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere alle associazioni del territorio che lavorano con ragazzi disabili.

“Lo sport è di tutti – spiega Matteo Raffi, presidente di PiacE20 – ecco perché la nostra intenzione è rendere questo evento un appuntamento fisso. Il messaggio è proprio questo: dare vita ad un momento di vera condivisione, attraverso l’amore per lo sport, in cui tutti possano sentirsi partecipi”.

le novitÀ di quest’anno

Quest’anno le novità non si si contano. “Al consueto torneo di calcio a cinque con squadre formate da ragazzi con disabilità di associazioni di settore piacentine e lodigiane – illustra l’ideatore del progetto, Andrea Alborghetti – abbiamo pensato di offrire la possibilità di esplorare il fiume Po e la sua natura, visto che l’iniziativa si svolge in un agriturismo: un carro speciale trainato da un trattore guiderà i ragazzi nel verde, con la possibilità di conoscere il centro ippico. Chi desidera, potrà anche cavalcare un cavallo sotto la supervisione di istruttori qualificati. Inoltre, i componenti del BMW Motorrad Club di Piacenza accompagneranno i partecipanti in sella alle loro moto, in massima sicurezza, lungo un percorso asfaltato senza traffico, per una piccola emozione di guida“.

LA CENA BENEFICA DI GALA

Come nella passata edizione, la giornata terminerà con una cena di gala organizzata, sempre all’Isolone, dall’imprenditore e filantropo Valter Bulla.

“L’anno scorso – ha ribadito Bulla – questa iniziativa ci ha consentito di raccogliere oltre 10mila euro, che comprendendo anche le donazioni di aziende, associazioni d’impresa e della Banca di Piacenza, è stato suddiviso tra le realtà che hanno partecipato all’evento. L’11 maggio vogliamo superarci: la cena benefica sarà la degna chiusura di una giornata di festa”.

Infine, grazie alla collaborazione con il Piacenza Calcio, domenica 28 aprile in occasione dell’ultima sfida casalinga dei biancorossi contro la Real Calepina – alcuni ragazzi con disabilità faranno ingresso in campo con i giocatori indossando la speciale maglietta della manifestazione.

Insomma, una festa a tutto tondo.