Inaugurate le due nuove aree fitness al parco della Baia del Re e agli Orti di via Degani

Inaugurate ufficialmente questa mattina, sabato 20 luglio, le due nuove aree fitness del Comune di Piacenza. Una si trova agli Orti dei Degani, zona arricchita anche dal nuovo murales sulle quattro stagioni e più dedicata agli anziani, l’altra è nel parco della Baia del Re ed è pensata per l’allenamento calistenico per i più sportivi.

Come ha spiegato la sindaca Katia Tarasconi, “Ora sono quattro le aree fitness pubbliche in città, prosegue dunque il nostro impegno per offrire un servizio alla cittadinanza basato sull’attività fisica e il benessere”.